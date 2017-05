Le visage réjoui, posé… Même pas fatiguée par une longue et rude campagne de terrain en Hauts-de-France, Tiphaine Auzière, la belle-fille d’Emmanuel Macron, arrive tout sourire au Fifea’s Room, petit resto discret de la célèbre rue Saint-Jean au Touquet. À trois jours de l’échéance, elle se bat encore pour convaincre les électeurs du 4e district Opale-Montreuillois, fort ancré à droite. À quelques minutes du débat opposant son beau-père et Marine Le Pen, cette avocate installée à Étaples refuse de croire qu’Emmanuel Macron a déjà les deux pieds à l’Élysée.

Quand avez-vous réalisé que vous alliez devenir la belle-fille du futur président de la République ?

"Je ne l’ai pas encore réalisé parce qu’Emmanuel Macron n’a pas encore gagné et qu’on se bagarre encore sur le terrain tous les jours. Il y a des électeurs pour qui ce n’est pas encore évident donc on va faire en sorte que cela le devienne pour eux d’ici dimanche."

Vous pensez sincèrement que le 60 % - 40 % en faveur d’Emmanuel Macron peut encore s’inverser d’ici dimanche ?

"Je ne sais pas mais, en tout cas, je ne vendrais pas la peau de l’ours… Vous savez ce qu’on dit. Donc, jusqu’au bout je me battrai. Pour moi, il est toujours candidat à l’élection présidentielle."

Vous pensez que le débat peut avoir une influence majeure sur le résultat de dimanche ?

"J’espère que les Français le regarderont en masse parce qu’il y a beaucoup d’informations qui ont circulé, beaucoup de coups de communication de la part du FN. Et je pense que ce débat peut permettre à Emmanuel de clarifier vraiment le programme. Mieux, de montrer que ce qui est proposé dans le camp d’en face est totalement irréalisable sur de nombreux points.."

Vous avez une vie professionnelle dense, la campagne n’est pas évidente… Comment vous arrivez à concilier ces deux challenges.

"Comme tous les militants du comité, on est nombreux à travailler et à s’être engagés. Donc je fais comme tout le monde. Je vais au contact des gens. Je trouverai l’énergie jusqu’au bout pour faire en sorte qu’ils adhèrent à notre projet et qu’ils ne fassent pas que voter contre le FN."

Cette fin de campagne agressive, ça vous pèse ?

"Il y a une vraie violence sur la fin de campagne. Chez nous mais aussi dans le bassin minier. On a le sentiment qu’il y a une sorte d’extrême droite complètement décomplexée. On a des militants qui se prennent des insultes racistes, nous - en tant que femme -, on peut se prendre des insultes sexistes. Ce sont des choses totalement déplacées mais elles nous soudent et nous poussent à nous battre."

Quels conseils lui avez-vous donné avant le débat ?

"Je n’ai aucun conseil à lui donner. Je l’encourage toujours. Qu’il soit lui-même. Je sais que, sur ce débat, il est techniquement plus fort. Il maîtrise tellement les enjeux et les dossiers… Surtout par rapport à la candidate d’en face."

Vos premiers mots pour Emmanuel Macron dimanche s’il est élu ?

"Je pense que ça sera : ‘Tu l’as fait !’"