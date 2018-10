Il plaide pour une immigration “ciblée, pas une immigration subie”. Georges Dallemagne s’en prend également à la politique menée par Theo Francken qu'il définit comme “ni humaine, ni efficace, ni européenne” et "sa proposition grotesque” pour un modèle australien.

“Il sort un livre en pleine campagne électorale, ce n’est pas vraiment l’instrument qu’on attendait : on s’attendait plutôt à la définition d’une politique du gouvernement belge. Et à ce que cela soit fait en début de législature. Or, depuis 4 ans, on assiste à beaucoup de provocations, de petites phrases, de tweet flirtant avec le racisme, l’agressivité, le mépris.”

(...)