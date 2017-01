Le financement des écoles en Belgique francophone est illisible, manque de transparence et ne répond pas aux besoins du terrain.

Cette conclusion lapidaire est celle dressée par le dernier rapport de la Cour des comptes consacré à l’enseignement. Rédigé en septembre dernier, il ouvrira la semaine prochaine les débats de la commission Education du Parlement francophone.

Ce rapport s’est penché sur les moyens financiers que la Communauté française octroie chaque année aux établissements scolaires pour couvrir les dépenses liées à leurs frais de fonctionnement (hors traitement des enseignants), à leurs équipements et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures. Ces moyens s’élevaient en 2014 à 620 millions d’euros.

Depuis 2001 et le décret de la Saint-Boniface, le principe de financement s’appuie essentiellement sur une allocation forfaitaire par élève, en distinguant les niveaux, formes et types d’enseignement. Plus le nombre d’élèves croît dans une école, plus cette école reçoit donc de l’argent. Mais d’autres mécanismes viennent se superposer à cette allocation. Ils intègrent plusieurs principes de différenciation et de solidarité pour aider les écoles qui accueilleraient, par exemple, le plus d’élèves issus d’un milieu socioéconomique défavorisé.

Mais voilà, ce système de financement qui s’apparente à un millefeuille de dispositions légales régulièrement modifiées ne présente pas beaucoup d’avantages aux yeux de la Cour des comptes. Elle y relève même différentes lacunes.

1. Les besoins du terrain sont trop oubliés. [...]

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.