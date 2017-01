Le doute persistait. C’est désormais clair: le roi Albert II n’ira pas au tribunal de Bruxelles le 21 février prochain. Delphine Boël souhaite que la justice tranche et reconnaisse que le souverain à la retraite est son père biologique. Ce procès aura lieu à huis clos et le verdict devrait être rendu dans un mois.

Dans un premier temps, le tribunal se prononcera sur l’affaire Delphine et Jacques Boël.

Le désaveu de paternité devra être acté. Ensuite, le tribunal devra se pencher sur le cas hautement médiatisé opposant Delphine Boël au roi Albert II.

Albert II ne sera pas présent dans le jugement de l’affaire qui dure depuis 2013. Au plus grand dam de Delphine Boël qui souhaitait l’affronter et le regarder droit dans les yeux.

Celle-ci souhaitait qu’il soit demandé à l’ancien chef d’État un échantillon ADN afin d’établir, ou non, la filiation entre les deux parties.

"Aucun citoyen n’est tenu de comparaître en personne et le Roi est un citoyen comme un autre", justifie son avocat, Me Alain Berenboom, à nos confrères de Het Laatste Nieuws. "Il ne sera pas présent. Je ne sais pas d’où vient l’idée qu’il allait être présent. Il n’est, jusqu’à présent, jamais venu à aucune comparution. Ce n’est pas anormal. C’est une procédure au cours de laquelle une filiation doit être établie. La présence des parties n’est pas nécessaire. C’est très rare que des parties prenantes participent à la procédure. Habituellement, elles sont remplacées par leurs avocats."

L’avocat de Delphine Boël, quant à lui, confirme la présence de sa cliente et de sa mère. "Delphine et sa mère vont probablement venir", confie Me Alain De Jonge. "Elle pensait, effectivement, que le roi Albert II serait présent mais je lui avais donné peu d’espoir."

Reste à voir si l’absence du roi Albert II ne nuira pas au souverain. "Je ne sais pas comment la Cour va réagir", indique encore Alain De Jonge. "Il est écrit en gras sur le document que les parties doivent être présentes".

Différentes possibilités sont envisagées. D’abord, il se peut que le désaveu de paternité retarde un peu la décision de justice. Le tribunal peut demander à ce que ce désaveu soit retranscrit d’abord dans les registres de l’état civil.

L’autre hypothèse est que le tribunal ne se prononce pas sur la paternité biologique du Roi et recommande de procéder à un test ADN. Les avocats de Delphine Boël pensent que cette probabilité est faible.Ils entendent prouver les liens de paternité par des lettres, des échanges, des dons...