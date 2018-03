L'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer espère accueillir 1,2 million de touristes d'un jour à la Côte pendant les vacances de Pâques, indique-t-il mercredi après avoir interrogé le secteur.

Pour le week-end de Pâques, entre 250.000 et 300.000 visiteurs d'un jour sont attendus. Les réservations en cours dans les hôtels permettent également un certain optimisme. "Par beau temps, le taux d'occupation peut atteindre les 90% pendant le week-end de Pâques", détaille Franky De Block, député provincial en charge du Tourisme et président de Westtoer.

Le fait que les vacances débutent par le long week-end de Pâques représente une plus-value. "En ce moment, nous obtenons déjà ce taux d'occupation avoisinant les 90%. Ensuite, la période la plus occupée en terme de réservation est la première semaine. La météo reste enfin un facteur clé pour obtenir des réservations de dernière minute", indique Francis Bosschem, de l'ASBL Kusthotels.

La grande majorité des touristes sont Flamands. Les Belges francophones représentent un quart du marché. Pour un bon nombre de touristes, le littoral constitue une destination habituelle pour les vacances de Pâques. De plus, de nombreux habitants en résidences secondaires rejoignent la Côte au printemps.