Le gardiennage à Heverlee, les cuisines à l’École royale militaire, l’entretien des bâtiments à Elsenborn : la Défense fait de plus en plus appel à l’externalisation de plusieurs fonctions jusqu’ici remplies par des militaires. Le but ? Permettre aux militaires de se concentrer sur des tâches opérationnelles, plus proches de leur métier de base.

"On fait appel à des sociétés extérieures pour les tâches qui peuvent être réalisées par le civil. On n’est qu’au début de ce processus. La Défense va faire de plus en plus d’appel d’offres pour externaliser certaines activités", précise Alex Claesen, officier de presse de la Défense.

