Dès le mois de janvier 2019, la Défense va utiliser l'outsourcing pour tout ce qui concerne la Poste militaire. Un changement qui n'est pas sans conséquence pour le personnel et le courrier confidentiel de l'armée.

Avec la Vision Stratégique, la Défense a choisi d’externaliser des tâches militaires non-spécifiques et de maintenir le focus des militaires sur des tâches purement militaires. La diminution des effectifs vers 25.000 militaires et les départs à la pension au sein de la Défense seront en grande partie compensés par l’externalisation de tâches qui ne nécessitent aucune expertise ni expérience militaire. Celles-ci seront progressivement externalisées en fonction du départ du personnel qui les exécutent actuellement. Et les initiatives relatives à la Poste militaire cadrent donc dedans.

"Pourtant ce n'était pas prévu dans la vision stratégique, ce sont encore des places « cool» qui s'envolent pour des gens qui ont bien servi pendant des années, la question est : ou va-t-on placer ce personnel ? On use de l'externalisation à tout va sans penser aux conséquences pour les personnes" clame un militaire tout juste pensionné et passé par le service postal de l'armée.

