C’est aussi ça le surréalisme à la Belge. Alors que l’on ne fait que se plaindre à longueur d’année, que le pays est capable de tourner sans gouvernement, que l’on n’en finit plus de déterrer les cadavres au sein des intercommunales, ASBL et autres organismes ayant plus que servi à certains politiques pour se remplir les poches ou placer des amis, que certains au nord du pays profitent de ce jour de fête nationale pour encore attiser le feu d’un séparatisme que semblent uniquement vouloir certains partis sans prendre le pouls de la population, le 21 juillet sonne chaque année comme celui d’un rassemblement populaire prouvant à tous que, oui, la devise de la Belgique reste : "L’Union fait la force !"

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.