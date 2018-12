Climat, gilets jaunes et pacte migratoire. Sauf si vous débarquez de la planète Mars, ce sont les trois mots, les trois maux serait-on tenté d’écrire, qui ont façonné et rythmé nos huit derniers jours. Sans vouloir fixer une hiérarchie dans les priorités, cela situe quand même le gouffre entre l’avenir de la planète et celui, avouons-le, moins primordial d’un gouvernement.(...)