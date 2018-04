En 2017, 62 personnes sont mortes dans les rues de Bruxelles.

Une cérémonie a eu lieu en leur hommage à l’hôtel de ville. Il n’en reste pas moins que ce chiffre est proprement hallucinant.

62 tués, c’est plus que la catastrophe du Heysel, plus que les drames de Sierre et de Buizingen réunis qui ont fait les gros titres des journaux.

(...)