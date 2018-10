Au lendemain des élections, tous les partis se réunissent. Objectif : tirer le bilan et certains la gueule. Et tenter de comprendre où et comment cela a foiré pour les perdants. Les deux grands gagnants, Ecolo et PTB, ancrent leur succès dans une protestation, un rejet des partis traditionnels et une envie de voir d’autres têtes et des politiques nouvelles. Du moins c’est l’espoir. Néanmoins, si l’extrême gauche perce sans forcément vouloir gouverner (un peu comme le FN en France sous l’ère Jean-Marie Le Pen), le vote écolo est foncièrement différent.

