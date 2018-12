Les mariages de raison se révèlent souvent plus durables que les mariages d’amour. Dans le second, si l’amour disparaît, le couple tangue. Dans le premier, les intérêts communs le pérennisent, en dépit des coups de canif dans le contrat de mariage. Le MR et la N-VA se sont-ils jamais aimés d’amour ? Peu probable. En revanche, l’un comme l’autre semblent avoir la conviction que leur destinée, comme leurs intérêts, sont intimement liées.

(...)