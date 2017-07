Un édito signé Sarah Freres

Il y a deux semaines, la DH était à bord de la frégate belge Louise-Marie , au moment où les soldats sauvaient 118 vies entassées sur un canot gonflable. Nous nous étions alors étonnés du manque de réactions politiques sur le sujet. C’était sans compter sur Théo Francken (N-VA), secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, qui veut annuler la mission de la frégate. C’est ce qu’il a martelé hier sur la chaîne flamande VTM. Son argument : l’opération Sophia (dont le but est de lutter contre les trafiquants d’armes et d’êtres humains) crée un "appel d’air pour les migrants illégaux" , ce qui constitue "une honte pour l’Europe" .

(...)

