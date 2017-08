Par Géry De Maet.

La secrétaire d’État à l’Égalité des chances Zuhal Demir veut se défaire de sa nationalité turque. "Je ne me reconnais plus dans le pays dans lequel mes parents ont grandi , déclare-t-elle. Le fossé est devenu trop grand. L’influence grandissante de l’islam, la place de la femme, la démocratie et les minorités : tout va dans la mauvaise direction."

On ne sait si sa requête sera entendue par les autorités d’Ankara (...)