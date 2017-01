La perte du contrat avec Ryanair aura des conséquences sur 97 emplois à temps plein, affirme la direction de Swissport. Des chiffres que les syndicats estiment exagérés. "Quand nous demandons comment la direction arrive à ce chiffre, nous n'obtenons pas de réponse", a pointé Sandra Langenus (BTB).

On ignore pour l'instant la répartition des emplois ouvriers et employés concernés. Cette différence est importante car les ouvriers bénéficient d'une convention collective de travail prévoyant le maintien de leurs conditions de travail et salariales chez leur nouvel employeur. Dans ce cas-ci, c'est Aviapartner qui reprendra le contrat avec Ryanair à partir du 1er mars.

"Nous voulons que Swissport et Aviapartner discutent de ce point le plus rapidement possible et nous espérons que Swissport maintiendra suffisamment de personnel pour les activités restantes", a ajouté la syndicaliste.

Swissport emploie quelque 1.800 personnes à Zaventem.