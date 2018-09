", a déclaré Theo Francken, selon nos confrères de Sudpresse.La famille serbe, la première à être arrivée au 127bis, n'avait pas pu être rapatriée endéans les 28 jours et avait donc été transférée vers une Maison de retour en début de semaine. La famille originaire de Serbie composée d'une mère et de ses quatre enfants s'est enfuie de la Maison de retour."L'impossibilité d'éloigner la famille dans le délai prévu est due uniquement à son entêtement; elle a abusé des procédures existantes pour introduire une demande d'asile au nom des enfants. Et ceci alors que les demandes d'asile précédentes ont toutes reçu une réponse négative du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) et du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE)", expliquait l'Office des étrangers dans un communiqué au sujet de son transfert.