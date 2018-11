Un rapide tour sur les sites de réservation d’hôtels suffit pour s’en rendre compte. Il sera très prochainement impossible de trouver une chambre d’hôtel à Bruxelles les nuits des 6 et 7 juillet 2019. En cause ? Le départ du prochain Tour de France, qui célébrera les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx. Le Tour restera trois jours en Belgique. Bruxelles accueillera le départ et l’arrivée des deux premières étapes ; la troisième étape démarrera à Binche pour rejoindre Épernay en France.(...)