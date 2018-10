Depuis une petite quinzaine d’années, la gale fait son grand retour chez nous et ailleurs dans le monde.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) parle de 300 millions de personnes concernées chaque année dans le monde. Elle était pourtant considérée comme une maladie oubliée.

La gale est causée par un acarien nommé sarcopte et se transmet entre êtres humains. La femelle creuse des tunnels dans la peau et y dépose ses œufs. 1 % de ceux-ci donneront des adultes viables. La présence du parasite provoque des démangeaisons, principal symptôme de la maladie. La gale peut s’accompagner de lésions cutanées secondaires comme de l’eczéma ou des lésions induites par le grattage, avec un risque de surinfections bactériennes.

Contrairement à une idée reçue, la maladie frappe toutes les classes sociales et n’est pas liée à un manque d’hygiène. Sa transmission est liée à la promiscuité. Comme l’explique le dermatologue Antoine Badaoui dans Slate, la démocratisation de la mobilité et le succès des échanges d’appartements, notamment avec des plateformes telles que Airbnb, pourrait en partie expliquer la hausse des cas de gale.

Comment se débarasser de la maladie ?

La gale ne guérit pas spontanément. Un traitement est donc nécessaire et a comme objectifs d’éliminer le parasite et d’éviter sa transmission. Le traitement doit obligatoirement inclure la personne atteinte et son entourage et s’accompagner du traitement du linge, de la literie et des bêtements. Pour être efficace, le traitement des personnes et de l’environnement doit obligatoirement se faire de façon simultanée, le plutôt possible.