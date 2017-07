On la surnomme la garde à vue comme nos voisins français mais en réalité, on la qualifie chez nous de mise à disposition du juge d’instruction.

Jusqu’ici, le juge avait 24 heures pour prononcer ou non un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne. On le sait, dans le contexte de menace terroriste qui a suivi les attentats de 2015 et 2016, le MR plaidait en faveur d’un prolongement de cette garde à vue pour un délai de 72 heures uniquement pour les suspects d’infractions terroristes. Mais fin du mois de juin, le projet avait été recalé de justesse à la Chambre.

Finalement, le texte a été adapté. Plutôt que de passer à 72 heures pour les infractions liées au terrorisme, la proposition a été limitée à un délai de 48 heures mais alors pour toutes les catégories.

Ce jeudi, membres du CDH et du parti socialiste SP.A ont indiqué qu’ils soutiendraient ce changement. "Nous devons à présent accélerer les choses afin que cette loi puisse être effective au plus vite. Et ce, afin de permettre aux personnes qui travaillent au quotidien avec des délais limités de pouvoir enfin disposer d’un temps plus raisonnable. Nous avons tenu compte de l’avis du procureur fédéral, du parquet, des juges concernés. Tous plaidaient pour le prolongement de ce délai. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer aujourd’hui qu’enfin, ce projet va pouvoir avancer", précise le chef de groupe MR à la Chambre, Denis Ducarme.

Plusieurs juges bruxellois spécialisés en terrorisme plaidaient en effet pour un prolongement de la garde à vue de 24 à 48 heures mais pour toutes les affaires et non uniquement celles liées au terrorisme. Voilà qui devrait donc les satisfaire.