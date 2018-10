C'était il y a 11 ans, presque jour pour jour. Nous sommes le lundi 19 octobre 2009. Bruxelles. Avenue de la Toison d’or, numéro 84, siège du Mouvement réformateur.

Il est 9 heures 30. Quatre députés libéraux demandent à être reçus par le président du MR, Didier Reynders. Ils lui remettent une lettre d’une page et demie, signée par 37 personnalités, des députés, ministres, anciens ministres, sénateurs. Ils remettent en cause leur président de parti et réclament de nouvelles élections internes. Ces frondeurs ont un nom commun : le groupe Renaissance, du nom de l'hôtel de la capitale où ils ont écrit et réécrit 100 fois la fameuse lettre. C'est le début de la guerre interne au MR, elle se soldera par la victoire de Charles Michel sur le clan reyndersien.

(...)