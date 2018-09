L’École Polytechnique de Louvain (EPL) a lancé un énième appel à la population féminine : “ des études d’ingénieur à l’EPL, c’est pour les filles aussi !” Ce qui crée la polémique, c'est qu'elle le fait en vantant la flexibilité et l'aménagement du temps de travail. Des vertus pas forcément féminines...

Avec la rentrée universitaire, les visites sur le site de la Faculté se font plus régulières. Plusieurs jeunes femmes ont découvert l'appel lancé le 8 juin dernier, et les esprits s’échauffent. Une phrase suscite leur courroux : “Être une femme ingénieure présente de nombreux avantages : […] flexibilité et aménagement du temps de travail (entre une médecin généraliste débordée et une ingénieure, laquelle a le plus de temps à consacrer à sa vie de famille ?)”

© EPL



Une étudiante de la faculté a résumé ce qui semble problématique aux yeux des concernées. Elle avoue avoir été déçue lors de la découverte de cet article, du fait que la Faculté tente d’attirer de nouvelles candidates avec des arguments d’ordre familiaux, et non grâce aux compétences et qualifications que la formation offre aux étudiantes. Contacté par les soins de l’étudiante, le Doyen de l’Université n’a pas encore donné suite aux interrogations de cette dernière par rapport à la thématique.

Le directeur administratif de l’EPL, Patrick Mertes, tempère : “ça a été écrit dans le cadre d’un travail qui est né il y a plusieurs années. Les filles sont trop peu nombreuses chez nous, nous voulons donc sensibiliser à cette problématique. Et l’article cité accompagne plusieurs vidéos de nos étudiantes actuelles, qui expriment leur vécu par rapport aux études d’ingénieur. Quand on regarde l’ensemble, on comprend que le but est de mettre en avant les multiples raisons qui font que le métier d’ingénieur est aussi adapté aux femmes. Mais il est vrai qu’heureusement que cet article a été écrit par une femme et qu’elle m’a bien expliqué sa démarche ; sinon, je ne l’aurai pas laissé passer !”

Toutefois, ce début de polémique permet d’attirer l’attention sur un aspect peu connu du grand public. Patrick Mertes reprend : “il faut savoir que les femmes ingénieur sont très demandées sur le marché de l’emploi. Je dis toujours, lors des présentations dans les écoles, les garçons, à la sortie de notre école, on vous proposera 1 emploi. Les filles, pour la même situation, on vous en donnera 2.”

Il explique que les entreprises réclament une diversité de genre au sein des équipes d’ingénieurs, car elles trouvent ce processus bénéfique. Et que suite à cette forte demande des employeurs, et au peu d’étudiantes diplômées en comparaison, “les entreprises sont prêtes à faire beaucoup de choses pour conserver une femme dans une équipe lorsqu’elle est engagée. Ces jeunes femmes sont donc en position de force relative pour négocier des aménagements d’horaire ou faire accepter des requêtes spécifiques en lien avec la maternité et la famille, car les employeurs souhaitent conserver une femme au poste qu’elles occupent” Patrick Mertes clôture en soulignant que c’est cette demande de diversité de genre qui permet aux diplômées de Polytechnique “d’obtenir plus d’aménagements qu’une femme exerçant un métier aux qualifications moins recherchées.”

La Faculté reconnaît aussi une peur commune auprès des nouvelles candidates : “on dit que c’est un métier extrêmement exigeant et prenant, donc il est communément véhiculé que ce n’est pas un métier de filles. D’où la raison pour laquelle on attire ostensiblement l’attention dans l’article pour montrer que c’est un stéréotype erroné.”