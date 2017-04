En Belgique, il semble en être de la prostitution et du proxénétisme comme du cannabis : la plupart des citoyens ne savent pas si la chose est tout à fait légale, ou vraiment interdite. Ce flou peu artistique profite clairement aux proxénètes, rarement poursuivis et condamnés par la justice belge.

Isabelle Simonis (PS), ministre en charge du droit des femmes, veut y mettre un terme. Elle nous livre une véritable charge contre l’exploitation des femmes via la prostitution. "Je veux qu’on punisse les proxénètes et les personnes qui détiennent les maisons closes", résume la ministre. "Ce sont des exploiteurs, qui génèrent des situations d’exploitation de personnes. Je vais dans un premier temps réunir des acteurs du monde judiciaire et associatif pour une réflexion afin de mieux appliquer la loi qui existe déjà. Et ensuite arriver à une attitude plus ferme, pour mieux poursuivre les proxénètes. Il faut également travailler en amont pour encourager les victimes, les prostituées, à déposer plainte."

Ce jeudi, elle organise ainsi un colloque, à la Cité Miroir de Liège, à destination du secteur judiciaire et des travailleurs sociaux. L’objectif : trouver des solutions et agir pour faire enfin appliquer correctement l’article 380 du Code pénal.

(...)

