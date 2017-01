Dans les cantons de l'Est, la plupart des pistes sont encore ouvertes malgré le redoux.

Mais le dégel et la pluie ont forcé tous les exploitants des pistes de ski de fond du Luxembourg à fermer leurs locations dimanche, annonce la Fédération du Tourisme du Luxembourg belge. Seules les pistes de ski alpin la Baraque Michel seront accessibles dans la verte province, signalent leurs gestionnaires. Dans les cantons de l'Est, le centre de Worriken (Bügenbach) s'est ajouté à la liste des établissements fermés, après ceux de Rocherath ainsi que la piste de ski alpin d'Ovifat.

En province de Liège, l'offre en la matière est désormais réduite à deux centres puisque seuls le Val de Wanne (Trois-ponts) et le Monty (Lierneux) seront ouverts, les pistes de Spa et du Mont des Brumes (Stoumont) étant également fermées.

L'offre de ski est donc amputée de moitié ce dimanche, la glisse étant par ailleurs altérée puisqu'elle se déroule dans des "conditions moyennes, la neige étant compacte et humide", souligne Alexandre Fechir, gestionnaire du Signal de Botrange, le point culminant de la Belgique qui a vu son manteau blanc fondre de moitié en six jours.

La couche de neige varie désormais dans les Cantons de l'Est entre 10 et 30 cm en fonction des régions. On skie depuis 26 jours sans discontinuer dans le sud du pays.