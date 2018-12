La campagne électorale est bel et bien lancée à la N-VA et, plus largement, dans l’ensemble des partis du pays. Les déclarations de Geert Bourgeois sur la VRT ont renforcé cette évidence. Le ministre-Président flamand l’a affirmé : le communautaire sera à nouveau une priorité de la N-VA en 2019, alors que le thème était au frigo depuis 4 ans et demi.

(...)