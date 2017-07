Après le projet du roi nu… entendez : strictement protocolaire, place au domaine royal désossé.

Comme de nombreux mandataires flamands de Bruxelles mais avec des visées idéologiques moins écologiques, la N-VA veut réduire l’espace vert royal autour du château de Laeken. Les séparatistes entendent bétonner ce choix par une loi à la Chambre. Selon eux, cela aurait dû se faire il y a plus d’un siècle "car l’usufruit des terres qui composent le domaine avait été constitué au profit de Léopold II et non de ses successeurs". En clair : "La famille royale a donc abusé de ses prérogatives !"

Le député fédéral Peter Buysrogge et sa collègue bruxelloise Cieltje Van Achter veulent détacher 186 ha du domaine et lui rendre ses contours de 1830. Selon eux, la famille royale disposerait encore de quelque 60 ha, l’équivalent de 90 terrains de foot. "De quoi permettre au Roi de faire son jogging et de sortir le chien", clament fièrement lesdits élus.