Eplucher, analyser, potasser ses nouveaux dossiers en coulisses, puis s’exprimer "at the right time". C’est la toute première stratégie que Sophie Dutordoir avait décidé de déployer en mars dernier lorsqu’elle a pris les commandes d’un poste ô combien crucial et complexe qu’est celui d’administrateur délégué de la SNCB.

Au cours des sept premiers mois dans ses nouvelles attributions, l’intéressée a en effet choisi de travailler dans l’ombre et de réserver sa grande rentrée aux parlementaires fédéraux. Point d’interview accordée à la presse donc, mais un rendez-vous très attendu ce mercredi en commission Infrastructure de la Chambre. Sophie Dutordoir doit y dévoiler les lignes détaillées de sa vision stratégique pour le rail belge et pour une SNCB… modernisée.

L’ère Dutordoir et la gestion de com’

Un style qui contraste sans conteste avec celui de son prédécesseur Jo Cornu qui, quelques semaines à peine après son arrivée à la tête de la SNCB, n’avait pas hésité à dégainer dans les médias quelques "punchlines", notamment sur la politique tarifaire de l’entreprise publique ou encore sur le point très sensible de la ponctualité des trains dans notre pays.

Sophie Dutordoir a décidé de fonctionner autrement. Il faut dire que l’ancienne patronne et ex-figure de proue d’Electrabel maîtrise les rouages de la communication comme sa poche. Pour rappel, elle a jadis été en charge de la com’ de l’énergéticien avant de briser le fameux "plafond de verre" (NdlR : le fait que les femmes soient en grande partie absentes du sommet de la hiérarchie d’une entreprise ou d’une organisation) en décrochant la fonction suprême de directrice générale. "Madame Dutordoir sait mieux que quiconque à quel point les bourdes de débutant sont dommageables et difficilement récupérables", nous rapporte-t-on dans son entourage professionnel. "Elle connaît très bien le fonctionnement des journalistes et de la presse et sait comment y faire pour créer l’événement…"

Nul doute que son intervention ce mercredi à la Chambre sera suivie et… passée au crible. La patronne est attendue au tournant. Les députés ont une flopée de questions à lui poser. Quelle est sa vision stratégique pour le rail belge ? Dans quelle(s) direction(s) souhaite-t-elle faire évoluer l’entreprise ferroviaire ? Où met-elle ses priorités ? Qu’en est-il du service "au client", comprenez au navetteur ? A quand un nouveau contrat de gestion entre l’Etat et la société nationale des chemins de fer ? Pour rappel, le dernier en date est périmé depuis 2012. Quid du plan d’investissements ? Et des économies faites au sein de l’entreprise ? Bref, comment Sophie Dutordoir compte-t-elle fournir un meilleur service aux navetteurs avec moins de moyens ?

Economies drastiques et... factures salées

Inutile de dire que les dernières révélations dans la presse ont ravivé des inquiétudes chez certains, notamment dans les rangs syndicaux. Vendredi dernier, nos confrères de "L’Echo" révélaient que l’entreprise ferroviaire avait été contrainte d’abandonner son nouveau système informatique de vente de billets baptisé "New Distribution System" (NDS), enregistrant ainsi une facture de quelque… 38 millions d’euros. Ce montant n’a toutefois pas été confirmé par la SNCB. Un retard significatif ainsi qu’un surcoût financier justifieraient l’arrêt brutal du développement de ce dispositif entamé en 2012.

A noter que cet échec pour l’entreprise s’ajoute à l’abandon, à la mi-septembre, de la nouvelle procédure de départ des trains, qui a coûté 11 millions d’euros. L’administratrice déléguée de la SNCB ne devrait pas échapper non plus à certaines questions relatives aux velléités présumées du gouvernement fédéral de réduire les coûts de la société sur les accidents de travail ainsi qu’à une "flamandisation" certaine des postes clés du comité de direction de l’entreprise ferroviaire.