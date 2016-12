La nouvelle est tombée la semaine passée. C’est Sophie Dutordoir qui succédera à Jo Cornu à la tête de la SNCB en 2017. La Gantoise d’origine n’est pas une novice lorsqu’il s’agit de gestion d’entreprise. Elle a en effet été à la tête d’Electrabel jusqu’en 2013, où elle a décidé de plaquer son poste pour réaliser son rêve : ouvrir une épicerie fine et un restaurant à Overijse en Brabant flamand.

Diplômée en philo romane, puis responsable de la communication chez Electrabel, elle a gravi tous les échelons jusqu’à arriver à la tête de l’entreprise.

Sa décision de tout quitter pour se consacrer à la gestion d’une épicerie fine en a donc surpris plus d’un.

La DH s’est rendue sur place, à Overijse, et contre toute attente, malgré sa récente nomination, Sophie Dutordoir était encore à la manoeuvre dans son restaurant-épicerie fine nommé Poppeia.

Il faut dire que les clients, généralement âgés, sont au rendez-vous, tous manifestement ravis par la qualité des produits proposés et par le service chaleureux et dynamique.

Sophie Dutordoir n’a quant à elle pas une minute de répit. "J’ai eu une réunion de cinq heures ce matin et puis, on a eu quarante couverts à midi. Ça n’arrête pas", nous confie-t-elle, depuis son comptoir qui présente charcuteries et fromages italiens. Elle nous indique également qu’elle est en train d’organiser des rencontres individuelles à la SNCB afin de préparer son entrée en fonction en février 2017.

La nouvelle CEO entend en effet prendre le temps de s’atteler à la tâche avec tous les acteurs, le ministre de la Mobilité, le comité directeur, les équipes et les syndicats, au service des voyageurs.

Elle dit en outre avoir "un grand respect pour le service public, l’entreprise publique".

Elle a également indiqué vouloir s’accorder quelques semaines pour étudier "les principaux défis qui attendent l’entreprise publique", avait-elle indiqué lors d’une conférence de presse.