Selon le météorologue de l'IRM David Dehenauw, pas moins de 30.070 éclairs ont zébré le ciel belge durant la soirée de mardi et la nuit de mardi à mercredi, jusqu'à 8h00 du matin.

Cette nuit faisait l'objet d'une alerte jaune de l'IRM aux orages, au vent et à la pluie, et des éclairs spectaculaires ont illuminé le ciel, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Sur les 30.070 éclairs recensés, 28.522 ont eu lieu à l'intérieur des nuages ou entre différents nuages, et n'ont donc pas mené à un "coup de foudre", à un impact au sol, indique le météorologue sur Twitter.

Des vents avec des bourrasques localement violentes, jusqu'à 130 km/h à Retie en province d'Anvers, ont aussi marqué la nuit. A Zaventem, on approchait également des 100 km/h, avec des rafales jusqu'à 97 km/h, selon David Dehenauw.

Côté pluies, les précipitations les plus élevées, pour la période entre 20h00 mardi soir et 8h00 mercredi matin, ont été mesurées par l'IRM en province du Luxembourg: 23 mm sont tombés à Buzenol (Etalle).