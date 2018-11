La viande de sanglier constitue 30 % du gibier consommé par le Belge. Une baisse de la consommation a été constatée ces dernières semaines, après l’ouverture de la saison du gibier dans des grandes surfaces (voir encadré), qui suivait de peu la découverte des premiers cas de peste porcine en Belgique.

Les ateliers de découpe peinent à trouver des client. "En ce moment, on se bat pour trouver de nouveaux acheteurs. On leur dit : si vous prenez du cervidé, il faut aussi prendre du sanglier. J’avais déjà de bons contacts avec certaines grandes surfaces avant l’histoire de la peste porcine. Beaucoup font appel au gibier belge. En revanche, certaines grandes enseignes privilégient clairement le gibier venu de pays étrangers, à l’est de l’Europe", constate Gérald Enthoven, de la maison Protin à Florenville. Il balaie l’argument des grandes surfaces qui assurent qu’il y aurait trop peu de sangliers en Belgique. "Je peux entendre cet argument pour les cervidés. Mais du sanglier, il y en a assez. Cette année, il y en a entre 20 et 30 % de plus que prévu. Si ces grandes surfaces privilégient les viandes étrangères, c’est en raison du prix. Nous avons des coûts plus élevés et des contraintes alimentaires strictes."