Les prévisions météo sont dans le rouge à la mer du Nord, où plusieurs communes ont pris des mesures drastiques.

Lese veut alarmiste lorsqu'il s'agit d'évoquer les prévisions de l'AMDK, l'Agence des services maritimes et Côtiers, qui travaille en collaboration avec les autorités flamandes. Selon ces données, le niveau de l'eau sera particulièrement élévé dans la nuit du 11 au 12 janvier. Idem ce jeudi dans la journée. On attend également des vents allant jusqu'à 9 sur l'échelle de Beaufort, qui en compte 12.

"On peut parler d'une situation grave", indique Steve Timmermans, conseiller à l'AMDK au quotidien néerlandophone. "Cette tempête pourrait être la pire en cinquante ans. Par conséquent, nous devons prendre des mesures supplémentaires. Des structures censées protéger les quais, des structures renforcées avec des sacs de sable. Les digues seront fermées au public et tout sera mis en place pour éviter les inondations", ajoute M. Timmermans. On craint également une forte montée des eaux, surtout dans la journée de vendredi.

Pire, certaines communes ont dû adapter leur programme pour empêcher l'eau de faire des dégâts. Ainsi, la ville de Middelkerke a décidé de fermer ses plages et la promenade autour du casino au public. En outre, on conseille aux gens de faire attention, surtout s'ils se baladent sur la digue, et de rentrer un maximum de choses à l'intérieur des maisons et appartements. Les activités telles que le surf ou le kite sont interdites. De son côté, le bourgmestre de Bredene a tout simplement annulé son traditionnel saut du Nouvel An (un petit saut dans la mer glaciale réservé aux plus audacieux ou aux moins frileux)





"En raison du lancement du plan d'urgence à la Côte dû à l'avis de tempête, accompagnée d'un niveau d'eau très élevé, nous sommes contraints de déplacer la date de l'événement. Il aura lieu le 21 janvier. Merci de votre compréhension."

Bien que plus éloignée, la ville d'Anvers est également touchée par ces mesures préventives. L'Escaut devrait monter assez haut et les propriétaires d'autos garées à proximité des quais sont invités à les déplacer. 'Selon nos prévisions, les parkings des quais seront certainement sous l'eau, vendredi", affirme-t-on.

Le N-VA Ben Weyts, ministre de la Mobilité, du Tourisme et des Travaux publics affirme que la situation sera pire que celle de la Saint-Nicolas 2013, dont les habitants de la Côte se souviennent bien. Il ajoute que l'on attend des vagues de 2,5 mètres, avec des pics à 4 mètres ! Il y a donc un risque sérieux d'inondations, surtout dans les ports aux alentours. "Les précautions nécessaires sont prises par les différents départements", indique également M. Weyts.