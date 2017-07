La fête nationale, c’est aussi une très bonne vitrine pour la police et l’armée. De nombreux stands répartis dans le parc royal, place Poelaert et sur la place des Palais permettaient en effet aux badauds de découvrir les différentes missions de ceux qui veillent à notre sécurité au quotidien. Pour l’armée, ces stands constituent un bon moyen de trouver de nouvelles recrues. "On est là pour informer les candidats potentiels des différentes options de carrière dans l’armée. Pour le moment on cherche surtout des techniciens comme des électriciens et des électromécaniciens ainsi que des unités de combats et des para-commandos" , explique l’adjudant chef Mertens, directeur adjoint du centre d’information bruxellois de l’armée belge.

Ces métiers très exigeants peinent en effet à trouver des candidats adéquats. "Il faut être sportif, réussir des épreuves physiques. Il faut être flexible et disponible et être prêt à partir du jour au lendemain pour des missions de plusieurs mois à l’étranger. Et surtout, il faut pouvoir aider les gens en difficulté", indique l’adjudant-chef. Cette année, l’armée belge cherche au minimum 1.160 nouvelles recrues.

Du côté de la police également, des stands permettaient aux candidats potentiels de recueillir toutes les informations dont ils avaient besoin. Les plus téméraires pouvaient même tester leurs capacités physiques afin de savoir s’ils étaient assez en forme pour pouvoir entrer dans la police. Au menu : un parcours d’obstacles à effectuer le plus rapidement possible.

Outre les informations pratiques pour le recrutement, de nombreuses animations ont ravi les plus petits comme les plus grands. Au programme : la visite d’un f-16, une démonstration de maîtres chiens, un stand sur les premiers secours pour ne citer que ces exemples.

Ces démonstrations et la présence massive de policiers et militaires ont eu l’air de rassurer les visiteurs, qui ont été nombreux à leur manifester leur gratitude et leur admiration. "C’est important pour nous de saluer les gens qui nous rendent service toute l’année et de leur rendre hommage", explique Anaïs, une jeune Liégeoise qui a fait le déplacement notamment pour saluer les militaires.