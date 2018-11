Belgique La Fédération des étudiants francophones demande la baisse du coût du minerval

Produits alimentaires, loyers, charges, livres et articles de papeterie, coûts liés à la santé…

Aujourd’hui, avance la Fef, la Fédération des étudiants francophones, une année d’étude (vie quotidienne comprise) coûte entre 8 000 et 12 000 euros à un étudiant. "Et ce chiffre est en constante augmentation, ajoute Maxime Michiels, le président du syndicat étudiant. Il a crû de plus de 21 % depuis 2001 ( ce qui correspond grosso modo à l’inflation générale NdlR ). Alors que la précarité gagne du terrain, cela engendre de graves conséquences en termes d’accessibilité aux études supérieures pour les classes sociales les plus pauvres. L’enseignement est donc tout l’inverse d’un ascenseur social. Il se présente aujourd’hui comme un outil de reproduction des inégalités sociales."

(...)