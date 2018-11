Tous les syndicats sont d’accord sur ce point : globalement, les professeurs sont de plus en plus nombreux à se plaindre de subir des pressions sur leur lieu de travail, aussi bien de la part de leurs élèves que des parents de ces derniers. Si ces pressions n’excusent aucun comportement violent commis par un enseignant, elles permettent toutefois d’apporter un éclairage sur le malaise ressenti par nombre d’entre eux.

"Les profs subissent une pression de plus en plus forte de la part des élèves, des parents et de leur direction. L’autorité est contestée de manière générale : tout comme les enseignants, des policiers et des pompiers se font agresser. Les agressions verbales vis-à-vis des profs ne sont pas rares, que ce soit dans le professionnel ou le général. On peut penser que ça n’arrive que dans des quartiers moins favorisés mais ça peut aussi arriver dans les meilleures écoles bruxelloises. Aucun établissement n’est épargné !", déplore Marc Mancis, secrétaire général du syndicat Appel (Association professionnelle du personnel de l’enseignement libre).

Ce dernier constate par ailleurs que de nombreux professeurs n’osent pas parler des soucis qu’ils connaissent à leur direction et rencontrent des difficultés pour obtenir de l’aide.

"S’il existe des aides pour les enseignants victimes de faits de violence verbale ou physique, encore faut-il que ceux-ci franchissent le pas : parler de ce que l’on subit et demander de l’aide. Les professeurs n’osent pas toujours parler des situations conflictuelles qu’ils vivent au sein de leur classe. Ils ont souvent du mal à admettre qu’ils n’arrivent pas à gérer et l’attitude des parents n’est pas non plus toujours facile à supporter. Les professeurs se sentent seuls et parfois, ils le sont réellement. C’est surtout le cas des jeunes professeurs temporaires qui n’osent pas parler des situations problématiques de peur de ne pas être réengagés."