La princesse Astrid a inauguré lundi au Palais royal de Bruxelles une nouvelle rose qui porte le nom de "Princesse Astrid de Belgique".

La fleur qui provient des "Pépinières et Roseraies Georges Delbard" sera en vente à partir d'octobre dans les centres de jardinage. La rose qui devait porter le nom de la princesse a été choisie par Astrid elle-même lorsqu'elle a visité la pépinière en question. On lui a présenté une dizaine de nouvelles variétés, mais elle a finalement choisi la rose couleur crème. Outre sa couleur douce, l'odeur l'a également séduit, combinant des notes d'anis, de lychee et de poire.

"Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour la Princesse Astrid et nous souhaitions l'honorer en lui dédiant une rose qui est à la fois symbole d'élégance et de noblesse", a expliqué Henri Delbard de la pépinière française.

Pour officiellement donner le nom de "Princesse Astrid de Belgique" à la nouvelle variété, un bouquet de la rose en question a été baptisé au champagne par la princesse elle-même.