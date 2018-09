L'implantation de forêts dans et autour des villes, une promesse des autorités flamandes, est presque retombée à un niveau plancher, selon le Standaard de lundi.

Soixante-deux villes et communes du nord du pays entraient en ligne de compte pour des forêts urbaines. Mais aucune d'entre elle n'a bénéficié de plus de trente hectares de plantations ces sept dernières années. Et, dans au moins 32 d'entre elles, il n'y pas le moindre arbre qui a été placé. Ces forêts urbaines dans ou autour des villes flamandes étaient pourtant une promesse de différents gouvernements au nord du pays. Celle-ci se concrétise pourtant très lentement, selon une étude de Bos+, un organisme militant en faveur de la conservation des forêts. Entre 2011 et 2018, à peine 460 hectares d'arbres ont été plantés à travers la Flandre.