Les agents de la Protection civile ne participeront pas au traditionnel défilé militaire et civil de la Fête nationale, a confirmé jeudi matin le front commun syndical dans un communiqué. Le personnel "ne veut pas se rendre complice d'une mascarade orchestrée par le ministre de l'Intérieur, le N-VA Jan Jambon et son cabinet", justifient la CSC et la CGSP. Les agents de la Protection civile avaient déjà décidé de ne pas participer à la "Fête au Parc" à Bruxelles le 21 juillet, qui leur permet de présenter leur travail et leurs missions au public.

Ils contestent notamment la prochaine disparition de quatre unités sur les six actuellement opérationnelles.