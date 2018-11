La reine Mathilde a visité jeudi l'exposition "Le Pouvoir et la Beauté.

Les Arenberg" au M-Museum à Louvain. Cette famille noble est réputée notamment pour sa collection exceptionnelle d'œuvres d'art belges et étrangères. L'événement s'inscrit dans le cadre du festival "Cinq siècles d'Arenberg", une initiative de la ville de Louvain et de l'université (KU Leuven). Des peintures, des tapisseries, des estampes et d'autres objets d'art issus de collections privées ou d'institutions d'envergure sont exposés. Le style de vie de la famille et son attrait pour le faste sont aussi évoqués.

La maison Arenberg est une lignée de la haute noblesse en Belgique. Au fil des siècles, cette famille, originaire de l'Eifel allemand, a mis la main sur de nombreuses propriétés un peu partout, essentiellement aux Pays-Bas et en Belgique.

