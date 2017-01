" La reine Paola est toujours en revalidation au Belvédère", indique Pierre-Emmanuel De Bauw, directeur de la communication du Palais royal. "Tout se passe normalement" , ajoute-t-il en précisant qu’il n’y a " rien à signaler" .

La reine Paola se remet doucement d’une fracture vertébrale. La souveraine âgée de 79 ans est actuellement alitée à Laeken, auprès de son époux et proche de ses enfants.

Elle avait été admise d’urgence à l’hôpital suite à une mauvaise chute et hospitalisée quelques jours aux cliniques universitaires Saint-Luc. La Reine poursuit désormais sa convalescence à domicile.

Risques

Souffrir d’une telle fracture expose le patient à de nombreux risques. Des études indiquent qu’il peut y avoir jusqu’à 50% de risque de décès dans l’année suite à une fracture vertébrale.

"Dans les 12 mois qui suivent une fracture vertébrale, le risque de présenter une autre fracture ostéoporotique (poignet, vertèbre, col du fémur…) est multiplié par huit par rapport au risque présenté par un sujet de même âge et de même sexe", précise le professeur Jean-Yves Reginster, président de la Société européenne d’ostéoporose et président du Comité des sociétés nationales d’ostéoporose de la Fondation internationale de la lutte contre l’ostéoporose (IOF).

L'exercice physique et un traitement de fond sont préconisés pour assurer un prompt rétablissement et tenter de prévenir d’autres fractures futures éventuelles. "Après une fracture vertébrale, et indépendamment du traitement de la période aiguë et de la douleur, il apparaît essentiel d’envisager un traitement de fond qui doit comporter un apport régulier en calcium (1.500 mg/jour) et en vitamine D (800 Unités/jour)", ajoute le spécialiste.

Il poursuit: "Un exercice régulier est également recommandé car l’os a besoin du mouvement des muscles, pour se renouveler de manière harmonieuse. Dans de nombreux cas, si la densité minérale osseuse est basse et le risque fracturaire élevé, il faut recourir à des médicaments contre l’ostéoporose. Ceux-ci sont efficaces et réduisent le risque de fracture, à tous les sites squelettiques, de 50% à 90 %."