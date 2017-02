A 79 ans, la reine sera opérée vendredi 17 février aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. "La reine Paola a chuté aujourd'hui", explique Pierre-Emmanuel De Bauw, porte-parole du Palais. "Elle s'est fracturé le col du fémur. Elle devra se faire opérer aux cliniques universitaires Saint Luc ce vendredi."



La souveraine à la retraite était pourtant contrainte au repos. Elle suivait une revalidation au Belvédère, suite à sa précédente chute, en décembre dernier. Elle souffrait alors d'une fracture vertébrale. "Ce sont des contraintes et des risques liés à l'âge", regrette-t-on au Palais.



Les spécialistes médicaux interrogés par la Dernière Heure avaient toutefois mis en garde concernant les risques de récidive suite à une telle fracture à 79 ans. Le responsable principal serait l'ostéoporose. Le grand âge et certaines carences entraînent une fragilité osseuse. Les statistiques sont peu encourageantes: il y a entre 10 et 50% de risque de mortalité dans l’année qui suit une fracture vertébrale.



Il était prévu que le roi Albert II assiste ce vendredi 17 février à la messe en mémoire des Membres défunts de la Famille Royale en l'église Notre-Dame à Laeken. "Il n'y assistera pas, préférant rester au chevet de son épouse", dit-on encore au Palais.