Electrabel reporte la réouverture de sa centrale nucléaire Doel 1. La ministre Marghem annule son voyage à la COP14.

Actuellement en opération de maintenance, les centrales de Doel 1 et Doel 2 doivent rouvrir respectivement le 11 décembre et le 31 décembre au plus tard. Ce mardi, Electrabel a annoncé le report de la réouverture de Doel 1. A l'heure actuelle, Electrabel ne connaît pas la durée de ce nouveau délai. Contactée, le cabinet de la ministre en charge de l'Energie Marie-Christine Marghem (MR) a confirmé l'information, se refusant au moindre commentaire.

L'on sait juste qu'elle renoncé au voyage qu'elle devait entreprendre à la Charm El Cheickh en Egypte ce mardi à l'occasion de la COP14 Biodiversité. Elle réunira la task-force Energie demain matin première heure dans ses bureaux.

© BELGA

La ministre Marghem a dit prendre acte de la prolongation des opérations de maintenance en cours sur le réacteur de Doel 1. "La sécurité des installations nucléaires est évidemment une priorité du gouvernement en général et la ministre en particulier mais elle regrette une nouvelle défaillance de l'exploitant", a fait savoir son porte-parole, Bernard Van Hecke.

Elle précise que "cette nouvelle indisponibilité du parc nucléaire ne change rien à la sécurité d'approvisionnement pour cet hiver", a encore indiqué M. Van Hecke.