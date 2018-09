Belgique Lunettes de réalité virtuelle pour se glisser dans la peau d’un accompagnateur, simulateur de train, la SNCB innove pour attirer de nouvelles recrues

Scène peu commune gare du Midi à Bruxelles hier après-midi. Des personnes de tous âges s’essayent au casque de réalité virtuelle pour se glisser dans la peau d’un conducteur de train. "On est en pleine immersion dans une cabine d’un conducteur de train, on se rend compte de la réalité et des responsabilités qu’il peut avoir, ça donne envie et en même temps ça paraît très réaliste", témoigne Jean-Sébastien, âgé de 29 ans.