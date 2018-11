La SNCB va ainsi proposer un « Green Ticket » qui permettra de voyager en train ce dimanche 2 décembre sur tout le réseau en Belgique pour seulement 5 euros.



Ce dimanche 2 décembre marquera l'ouverture de la 24ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24). La SNCB prévoit à cette occasion une action vis-à-vis de ses voyageurs. L'entreprise ferroviaire accorde en effet beaucoup d'importance à l'environnement et à la mobilité durable.



La SNCB va ainsi proposer un « Green Ticket » qui permettra de voyager en train ce dimanche 2 décembre sur tout le réseau en Belgique pour seulement 5 euros. Ce billet pourra être acheté aux guichets, aux automates de vente ou encore sur le site internet et il sera vendu à partir de ce vendredi 30 novembre jusqu'à ce dimanche 2 décembre inclus.



A l'instar de la Semaine de la Mobilité, durant laquelle la SNCB avait proposé le jour de la Journée sans voitures un billet avec ces mêmes conditions avantageuses, la SNCB entend ainsi promouvoir le train comme moyen de transport écologique. Tous les jours, la SNCB contribue en effet à réduire les émissions de CO2 dans les déplacements des Belges qui choisissent de prendre le train comme moyen de déplacement.



Une nouvelle qui tombe à pic pour tous ceux qui se rendront à la plus grande mobilisation pour le climat jamais vu en Belgique : Claim the Climate (http://climate-express.be/?lang=fr#pratique). Des dizaines de milliers de personnes sont en effet attendues à Bruxelles ce dimanche pour la plus grande manifestation pour le climat jamais vue en Belgique.