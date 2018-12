Un "Happy Train" ("train heureux") comptant trois voitures, un train spécial décoré sur le thème de l'hiver et des fêtes de fin d'année, circulera sur le réseau ferroviaire belge à partir de ce lundi, annonce la SNCB.

Il sera accompagné de clins d'œil festifs ponctuels dans certaines grandes gares du pays et à bord du train. La SNCB annonce ainsi notamment que le "Père Noël et ses lutins embarqueront à plusieurs reprises" dans le Happy Train "pour distribuer des bonbons aux voyageurs". Ce train tout bleu circulera dans un premier temps, jusqu'au 21 décembre, dans les zones suburbaines de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi. Dans un second temps, jusqu'au 6 janvier, il parcourra tout le pays, selon un plan de transport consultable sur le site internet de la SNCB.

Parallèlement, la période des fêtes donne l'occasion à l'opérateur du réseau ferroviaire de proposer un billet spécial, baptisé "Happy Ticket", à un prix revu à la baisse: 10 euros l'aller-retour (en 2e classe) pour tout déplacement en Belgique, lors du week-end des 15-16 décembre et dans la période 22 décembre - 6 janvier. La formule Go Unlimited, pour les jeunes de moins de 26 ans (nombre illimité de voyages pendant 7 jours successifs), sera également relancée durant les deux semaines de congé scolaire.