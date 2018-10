Cette semaine, la SNCB fête ses cinq ans de présence sur les réseaux sociaux. Pour célébrer cela, son équipe en charge des réseaux sociaux déménage temporairement à la gare de Bruxelles-Midi où elle travaillera jusqu’à mercredi depuis le couloir central. Les voyageurs peuvent ainsi voir l'équipe travailler tout en découvrant les innovations digitales de la SNCB. La SNCB investit en effet beaucoup dans la digitalisation, qui permet de mieux informer les voyageurs en temps réel.

Grâce aux médias sociaux, les voyageurs reçoivent du matin au soir des informations en temps réel sur leur train et sur la situation sur le réseau ferroviaire. La SNCB dialogue également avec ses voyageurs et répond à leurs questions dans les dix minutes en moyenne.

Et lors d'un live facebook organisé il y a quelques minutes, l'équipe des community managers de la SNCB a annoncé la création d'un tout nouveau canal de communication auprès des voyageurs sur WhatsApp. Cependant, il ne sera pas encore tout de suite en service.

"La SNCB a regardé les possibilités sur les autres canaux de communication via les réseaux sociaux, et très bientôti on sera disponible sur whastapp, mais il n'y a pas encore de date fixe. Il reste quelques tests techniques à faire, car il faut être sûr de répondre aux navetteurs assez rapidement, si ça marche bien, on fera des tests de volume pour être sûr de répondre dans les dix minutes. Dans les mois qui arrivent, on espère donc lancer notre présence sur ce nouveau réseau afin de communiquer toutes les infos en temps réel à nos navetteurs" annonce Mathieu Laurant, community manager à la SNCB.

Côté pratique, tout se fera via un numéro de téléphone que les navetteurs pourront ajouter sur leur GSM. "Après réception du message, une personne de l'équipe leur répondra, et c'est dans le cadre d'une conversation privée avec la SNCB que les réponses seront envoyées" précise-t-il. Par exemple, si vous vous demandez ou est votre train et pourquoi il est en retard, il suffira d'envoyer un message au compte WhatsApp de la SNCB et les community managers y répondront de la même manière que ce qui est fait actuellement sur Twitter et Facebook.

"Cette évolution positive s'inscrit dans une stratégie plus large de la SNCB visant à continuer à investir dans l’information aux voyageurs et à informer ses clients via des canaux de communication qu’ils utilisent au quotidien" explique Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.