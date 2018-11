C’était le premier vol civil nocturne et “hors vue” en Belgique.

Au mois d’octobre, 83 vols de câbles ont été enregistrés. En un mois, les chiffres ont atteint 80 % de ceux de l’année 2017. Ces vols provoquent d’importants retards des trains. On compte 10h de retard par jour en moyenne pour le mois d’octobre. Lutter contre les vols de câbles c’est donc devenu la priorité pour Infrabel, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires. L’idée est d’utiliser un drone pour surveiller les lignes ferroviaires.



© Benjamin Brolet

Ce mardi soir, une démonstration avait lieu sur l’entité d’Ham-sur-Heure. C’était le premier vol civil nocturne et “hors vue” en Belgique. Il a été spécialement autorisé pour ce test. Le lieu était idéal : “Tout d’abord, le champ se prête à l’expérience, il était également possible d’obtenir l’accord dans cette région, plus facilement qu’ailleurs. Mais surtout, la ligne ferroviaire est parcourue par un train par heure, ce qui facilite le travail”, explique Infrabel. Le drone d’une quinzaine de kilos et de 3,3 m, ressemble à un petit avion. Il a décollé d’un champ pour parcourir la ligne 132 “Charleroi-Mariembourg” à la recherche de suspects. Pour cette expérience, des promeneurs fictifs étaient présents, surpris en train de voler des câbles. Bien entendu, ce n’était qu’un scénario imaginé par Infrabel pour montrer le besoin d’un drone pour lutter contre ces vols. Ce drone a déjà fait ses preuves à l’étranger, notamment en France. Il est piloté par un ordinateur, et a une autonomie de 1h30. Il est également muni un petit parachute. “L’avantage de ce drone est son rayon d’action, hors vue du pilote”, explique Frédéric Sacré, porte-parole. Le drone permet de donner des coordonnées exactes des voleurs de câbles afin que la police fédérale des chemins de fer puisse agir. Lors du test, les images n’étaient malheureusement pas nettes, le drone étant resté 6h dans le froid, il a été compliqué pour al caméra de s’adapter à la température.



© Benjamin Brolet

L’objectif était de démontrer que cette technologie, sûre et efficace, est également applicable chez nous. Jusqu’à aujourd’hui, la loi ne l’autorise pas. Il est tout d’abord interdit de surveiller avec une caméra mobile, mais aussi, le drone doit rester à vue du pilote, ce qui n’est pas le cas ici. Infrabel espère faire évoluer la législature. Si un jour c’est possible, l’idée serait de faire décoller le drone 4 fois par mois en toute discrétion. En comptant sur l'appui au sol d'une équipe de la Police fédérale des Chemins de fer. La lutte contre les vols de câbles est devenue prioritaire, car non seulement, le remplacement des câbles a un coût, les hommes doivent intervenir trop souvent à toute heure mais aussi pour éviter les retards des trains. “On espère aujourd’hui par cette démonstration, montrer que la technologie est sur, qu’elle peut être utilisée chez nous. Nous espérons que la législature évoluera."

© Benjamin Brolet