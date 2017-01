"Il apparaît clairement, dès les années 1994, 1995 et 1996, à la Sûreté de l'Etat que (le milliardaire Patokh) Chodiev entretenait des liens problématiques avec la mafia russe et le crime organisé", a indiqué mercredi Guy Rapaille, président du comité R, l'organe de contrôle des services de renseignement.

Il est dès lors "étonnant" que dans son rapport transmis à la commission de naturalisation de la Chambre en 1996, la Sûreté se contente d'un cachet "rien à signaler", a-t-il précisé. "Je n'ai pas d'explication à ce stade-ci sur le pourquoi de la chose, c'était il y a 20 ans", a souligné M. Rapaille devant la commission d'enquête parlementaire qui se penche sur les liens présumés entre un trio d'hommes d'affaires proches de la mafia et certains milieux politico-économiques en Belgique et un éventuel trafic d'influence qui a pu aboutir à une modification législative et à une transaction avec la Justice à leur profit.

"La direction (à la Sûreté) a changé, un certain nombre d'acteurs sont à la retraite voire décédés", a dit M. Rapaille, lui qui n'était pas à la manoeuvre au moment des faits.

Des documents qu'il a pu consulter et dont il a fait état aux commissaires, il ressort que la Sûreté a entretenu de "nombreux contacts" avec M. Chodiev, ces liens avec la mafia russe étant encore épinglés, après la parenthèse "rien à signaler", cela jusqu'au début des années 2000.

Lors de ces contacts, M. Chodiev a tenté d'obtenir des faveurs des autorités belges, pour lui et pour ses proches. Il est apparu que M. Chodiev a obtenu permis de travail et cartes professionnelles qui ont ouvert la voie à son séjour en Belgique. Le quotidien Le Soir indique mercredi que Tractebel, empêtrée à l'époque dans un investissement au Kazakhstan est intervenue pour ce faire auprès des autorités.

Les liens entre M. Chodiev et la Sûreté ont fait dire à certains commissaires que l'intéressé a pu être un "informateur" du renseignement alors que l'Europe occidentale était intéressée à l'époque à pénétrer la mafia russe dans un contexte de démantèlement de l'Union soviétique.

Au coeur également de l'enquête de la commission figurent deux documents émanant de la police de Waterloo concernant les qualités de Patokh Chodiev en vue de sa naturalisation. Le premier émane d'un agent de quartier ayant eu des contacts avec la Sûreté dont il apparaît qu'il y a lieu de ne "pas trop se presser" pour répondre à une demande de naturalisation. Arrivé au Parquet de Nivelles, un deuxième document loue lui l'intégration de M. Chodiev et notamment sa bonne connaissance du français. La signature est celle du chef de corps de la police de Waterloo Michel Vandewalle. Elle est relativement "illisible", a indiqué M. Rapaille, alors qu'un doute manifeste existe sur l'authenticité de ce document. L'entête a également été modifiée. La mention "adjoint" a été biffée dans l'intitulé "commissaire adjoint". Dans la presse, le commissaire Vandewalle a nié être l'auteur de ce document. Il est entendu mercredi après-midi en commission d'enquête.

"Assez intéressant", a observé Guy Rapaille, les termes repris dans ce deuxième document sont quasiment les mêmes que ceux reproduits dans un document auprès de la Sûreté sur base d'une informateur anonyme.