La Wallonie a sélectionné douze projets pour un budget global de 10,3 millions d'euros, dans le cadre de son appel à projets Win Wal 2018 (Win-Win Wallonia partnership programme), un programme de recherche pour partenariat wallon gagnant-gagnant qui ambitionne de soutenir des projets de recherche innovants ayant un haut potentiel de valorisation dans des thématiques liées à des besoins industriels identifiés.

Win Wal vise à stimuler la recherche stratégique menée au sein des universités, des hautes écoles ou de leurs centres de recherche associés, pour répondre à des besoins futurs essentiels identifiés par les entreprises wallonnes, a précisé le ministre régional en charge de la Formation, Pierre-Yves Jeholet (MR).

A la suite de l'ouverture de l'appel à projet en 2018, 69 déclarations d'intentions ont été enregistrées, 31 propositions complètes ont été formulées et 12 d'entre elles ont été déclarées éligibles au financement.

Parmi ces projets figurent, entre autres, Aeroperf (effet de la microstructure des particules sur les performances d'une poudre pour inhalation), Autorrevi (auto-rééducation en réalité Virtuelle combinée des troubles moteurs et cognitifs secondaires à un accident vasculaire cérébral), Hypocheck (développement d'un test de détection rapide de l'hypoglycine A et de son métabolite toxique), Luminet (lampadaires intelligents pour la localisation, le suivi et la classification d'usagers de la route) ou encore Thydia (production d'un nouveau type de vaccin, un self-vaccin négatif/tolérogène contre le diabète de type 1).