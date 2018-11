Jean-Pierre Lutgen, patron d’Ice Watch, avait décroché cette distinction à la fois prisée et honorifique l’an dernier. Le 9 janvier prochain, le nom du Manager de l’année 2018 sera divulgué lors d’une soirée de gala à Brussels Expo. Les votes (sur Internet) prennent fin demain.

Parmi les dix nominés de ces représentants de la Wallonie qui gagne, Frédéric Taminiaux, CEO d’Eggo, est le benjamin. À 33 ans à peine, il est à la tête de près de 480 personnes. "Cette nomination m’a surpris mais récompense surtout le travail de tous les collaborateurs, dit-il. Depuis quatre ou cinq ans, l’entreprise a réussi à avancer, à rebondir et connaît un taux de croissance de 12 à 13 %."

Ce savoir-faire belge, et même wallon, il est parvenu à l’exporter en Flandre notamment, où plusieurs cuisinistes imposants squattent pourtant le marché, mais aussi à l’étranger. Le tout à partir d’une base centrale à Bois-de-Villers. "En Wallonie, le territoire est quadrillé avec vint-cinq magasins. Nous prévoyons l’ouverture de quatre nouvelles enseignes en Flandre en 2019. Cela s’ajoute à nos sept magasins en Espagne, deux au Luxembourg et un aux Pays-Bas. Toujours avec la marque wallonne et une volonté d’avoir le respect du design des magasins, mais avec un partenaire local. Dans les cuisines, les matériaux sont tous quasi identiques. La différence vient de la relation au client et de la capacité à personnaliser."

Les dix nominés 2018 sont : Jean-Jacques Cloquet (Aéroport de Charleroi), Frédéric Taminiaux (Eggo), Salvatore Curaba (Easi), Yves Prete (Safran Aéro), Jean Baisier (Les Tartes de Françoise), Benoît Soenen et Christophe Wanty (Wanty), Jean-Paul Philippot (RTBF), Mohamed Takhim (Ecophos), Brieuc de Meeûs (Stib) et Virginie Dufrasne (Lixon).