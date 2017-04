L'incapacité du comité de concertation de ce mercredi matin à s'accorder sur le programme de stabilité 2017-2020 des finances belges résulte du fait que le gouvernement fédéral n'a "pas fait son boulot" auprès des instances européennes pour obtenir l'autorisation d'immuniser, dans le calcul du déficit, les dépenses d'investissement stratégique, a estimé le ministre wallon du Budget Christophe Lacroix, à l'issue de la réunion. "Les trois Régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles le demandent pourtant depuis fin 2014, à travers un 'position paper'" réclamant la révision des normes comptables européennes en matière d'investissement, a souligné M. Lacroix (PS), interrogé par Belga.

La Wallonie souhaite "immuniser" dans le calcul du déficit les dépenses d'investissement stratégique (plan Marshall, financement des hôpitaux, etc.), parce qu'elles participent à la relance économique, ainsi que les dépenses en sécurité et lutte contre le radicalisme comme le fait le gouvernement fédéral. Au total, cette immunisation porterait sur 317 millions d'euros, ce qui ramènerait la Région à l'équilibre budgétaire dès cette année 2017.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, a plaidé lui aussi en faveur d'une immunisation budgétaire, pour les dépenses dans l'enseignement. "On pense traditionnellement à la relance en termes d'investissement matériel mais il fut un temps où l'Union européenne plaidait pour une société de la connaissance. On ne retrouve plus assez aujourd'hui cet objectif. Or, il a un rôle majeur à jouer", a expliqué M. Demotte à Belga.

La Flandre en est aussi demandeuse, en raison pour sa part du gigantesque chantier du bouclage du ring d'Anvers (Oosterweel). Et cette demande irrite jusque dans les rangs fédéraux, selon De Tijd.

"Le Fédéral s'entête à être l'élève du passé de l'Union européenne", ajoute Christophe Lacroix, alors que les instances communautaires plaident désormais l'investissement et moins d'austérité. Le gouvernement fédéral "propose maintenant d'y réfléchir" à travers son pacte national d'investissement, mais "il n'a pas pris le leadership pour convaincre l'Europe", alors que le ministre-président wallon Paul Magnette, lui, "a pris son bâton de pèlerin en allant voir (le commissaire européen aux Finances) Pierre Moscovici (le 15 mars dernier, NDLR)", selon le ministre wallon.

Interrogé sur La Première (RTBF) avant la réunion du comité de concertation, le Premier ministre Charles Michel a affirmé qu'il cherchait à rassurer les Régions sur le pacte pour l'investissement. "Au comité de concertation, les bras sont grand ouverts, projet par projet", a-t-il dit, n'évoquant toutefois que les "compétences partagées" entre Fédéral et Régions.

Les discussions se poursuivront ce jeudi encore entre ministres du Budget. Théoriquement, l'Europe attend la copie de la Belgique pour vendredi, mais le délai pourrait courir jusqu'au 2 mai.