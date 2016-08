Lancement d'une plate-forme destinée à aider les enfants à besoins spécifiques

Belgique

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il est reconnu qu'un enfant sur quatre a des besoins spécifiques, selon les auteurs du projet.

Ceux-ci considèrent qu'en fait un enfant sur deux a besoin à un moment au moins au cours de son parcours scolaire d'une aide particulière. Les besoins spécifiques peuvent concerner aussi bien l'enfant en situation de handicap que celui avec des problèmes de santé, avec des troubles d'apprentissage, à haut potentiel, qui est primo-arrivant ou socialement défavorisé.

L'objectif de cette plate-forme est de rassembler en un espace les ressources francophones concernant l'enfant à besoins spécifiques. Des procédures garantissent le sérieux et la qualité du référencement des ressources sur le site Internet (http://prebs.info), selon les auteurs du projet. Un comité de publication et un comité scientifique ont été mis sur pied à cet effet. Le site est destiné à accueillir des références sur tout support (livres, vidéos, articles, émissions radio, sites internet...) et variées (publications scientifiques, ouvrages de vulgarisation, activités de loisirs, formations, documents administratifs, etc).

"Il existe beaucoup de ressources en Wallonie et à Bruxelles qui ne sont pas connues des parents. C'est le cas notamment par rapport à l'autisme", a indiqué Isabelle Resplendino, présidente du PREBS et administratrice au sein de l'association de Parents pour l'Epanouissement des Personnes avec Autisme.

"Nous voulons vraiment faciliter l'accès à l'information. Les parents (d'enfants à besoins spécifiques) sont trop souvent isolés et perdent trop de temps dans les recherches", a ajouté Thierry Marchand, administrateur-délégué du PREBS.

Outre la mise sur pied du portail, le PREBS vise également à faire évoluer les mentalités au sein de la société, en prônant l'inclusion des enfants à besoins spécifiques.

Parmi les onze associations ayant fondé la structure, figurent La Ligue des Familles, La Ligue des droits de l'enfant, la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel (FAPEO), l'Association des Parents et Professionnels autour de la Personne polyhandicapée (AP3), le Centre d'Étude et de Formation pour l'Éducation Spécialisée (CEFES) de l'ULB, l'Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH), Mensa Youth Belgique, l'APEPA, Grandir Ensemble, l'Inclusion et l'asbl Ensemble pour une Vie Autonome (EVA).